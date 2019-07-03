Канада и Украина подпишут соглашение об упрощенном визовом режиме для путешествий не более года, - ОПУ
3 июля, 2019, 08:56
Соглашение о молодежных обменах, которую уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре путешествовать с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто, передает сайт президента.
Зеленский заявил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.
"Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой", - подчеркнул он.
Отметим, что Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом.
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