Канада и Украина подпишут соглашение об упрощенном визовом режиме для путешествий не более года, - ОПУ

3 июля, 2019, 08:56

Соглашение о молодежных обменах, которую уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре путешествовать с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто, передает сайт президента.

Зеленский заявил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

"Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой", - подчеркнул он.

Отметим, что Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом.