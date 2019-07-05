ЕС надеется, что Украина вернет статью УК за незаконное обогащение

5 июля, 2019, 18:17

5 июля представители Евросоюза выразили надежду, что Украина будет продолжать после парламентских выборов дальнейшее движение по пути реформ

Об этом сообщает Укринформ.

"Этот год является годом выборов, и мы надеемся, что Украина продолжит двигаться по пути реформ уже при новом руководстве, после парламентских выборов 21 июля. По нашим наблюденияем, победа президента Зеленского на выборах произошла во многом по причине запроса на реформы, существующего у народа Украины, запроса на борьбу с коррупцией, что, очевидно, является ключевым по важности вопросом и для нас тоже", - отметил европейский дипломат.

По его словам, европейская сторона отмечает прогресс в формировании антикоррупционных структур. В частности, в создании Высшего антикоррупционного суда и в отборе судей.

"Мы ожидаем, что Украина восстановит уголовную статью за незаконное обогащение и обеспечит эффективное судопроизводство над теми, кто отвечает за случаи мошенничества вокруг ПриватБанка. Это еще один важный знаковый показатель в наших отношениях", - подчеркнул дипломат.