Аноним сообщил о заминировании телецентра в Киеве

5 июля, 2019, 17:53

5 июля поступило сообщение о заминировании здания Национальной общественной телерадиокомпании на Дорогожичах

Об этом сообщили "Вартови Еспресо".

"Аноним сообщил о заминировании Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая находится по адресу улица Юрия Ильенко, 42. На место выехали следователи, кинологи и взрывотехники. Проверяется получена информация, решается вопрос об эвакуации людей из Телецентра", - говорится в сообщении.