Аноним сообщил о заминировании телецентра в Киеве
5 июля, 2019, 17:53
5 июля поступило сообщение о заминировании здания Национальной общественной телерадиокомпании на Дорогожичах
Об этом сообщили "Вартови Еспресо".
"Аноним сообщил о заминировании Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая находится по адресу улица Юрия Ильенко, 42. На место выехали следователи, кинологи и взрывотехники. Проверяется получена информация, решается вопрос об эвакуации людей из Телецентра", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что аноним сообщил о минировании всех ТРЦ и вокзалов Киева.
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