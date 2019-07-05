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Espreso.tvОбществоАноним сообщил о заминировании телецентра в Киеве

Аноним сообщил о заминировании телецентра в Киеве

5 июля поступило сообщение о заминировании здания Национальной общественной телерадиокомпании на Дорогожичах

Об этом сообщили "Вартови Еспресо".

"Аноним сообщил о заминировании Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая находится по адресу улица Юрия Ильенко, 42. На место выехали следователи, кинологи и взрывотехники. Проверяется получена информация, решается вопрос об эвакуации людей из Телецентра", - говорится в сообщении.

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