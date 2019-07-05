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Espreso.tvОбществоАноним сообщил о минировании всех ТРЦ и вокзалов Киева

Аноним сообщил о минировании всех ТРЦ и вокзалов Киева


фото: dumskaya
5 июля от анонима поступило сообщение о заминировании в столице всех торговых центров, гипермаркетов, центрального вокзала и автовокзала

Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".

В Киеве аноним сообщил о минировании ряда объектов, в частности, всех торговых центров, гипермаркетов, центральных железнодорожного и автовокзала. На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Информация проверяется решается вопрос об эвакуации людей.

 

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