Аноним сообщил о минировании всех ТРЦ и вокзалов Киева
5 июля, 2019, 17:10
5 июля от анонима поступило сообщение о заминировании в столице всех торговых центров, гипермаркетов, центрального вокзала и автовокзала
Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".
В Киеве аноним сообщил о минировании ряда объектов, в частности, всех торговых центров, гипермаркетов, центральных железнодорожного и автовокзала. На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Информация проверяется решается вопрос об эвакуации людей.
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