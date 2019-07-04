РФ собирается выполнить решение Трибунала в отношении военнопленных моряков, - Полозов

4 июля, 2019, 09:53

Российская Федерация намерена выполнить решение международного трибунала по освобождению военнопленных моряков

Об этом координатор адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов заявил в эфире телеканала "Прямой" .

"Я внимательно читал вот эту ноту российскую, на которую был потом целый скандал политический здесь. Эта нота указывает на то, что РФ намерена выполнить решение трибунала. То есть, если бы они не собирались, они бы, наверное, не стали бы никакие ноты писать по большому счету. Однако, после ответа МИД Украины, в принципе, если бы российская сторона не была заинтересована в реализации приказа трибунала, они бы просто хлопнули дверью и сказали: хотите - и не надо ", - рассказал Полозов.

Он отметил, что через 2 дня после этого заместитель Лаврова, Карасин заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответа относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков.

"То есть эта повторное заявление свидетельствует о том, что все-таки какой-то интерес там. Связано это со встречей Путина с представителями G-20 в Осаке? Мы знаем заявления Путина, Трамп вообще поставил тему моряков в приоритет", - добавил адвокат.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержаны военные суда и вернуть их Украине.