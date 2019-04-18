Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом

18 апреля, 2019, 14:18

Портников Виталий

Может ли Конституционный суд Украины признать не соответствующим Конституции люстрационный закон?

После обнародования информации о возможной встрече одного из руководителей избирательной компании Владимира Зеленского Андрея Богдана с председателем Конституционного суда Станиславом Шевчуком о таком развитии событий, уже несколько месяцев обсуждаемом кулуарно, заговорили и в медиа.

И дело, конечно же, отнюдь не только в Богдане. Дело в выживаемости системы управления Украиной в случае победы Зеленского на президентских выборах. Новая власть не может рассчитывать на лояльность чиновников постмайданной эпохи – просто потому что далека от большей части из них в ценностном смысле, а попутчикам и приспособленцам не будет доверять. Но заменить этих чиновников можно только теми, кто работали в аппарате до них, кто даже лучше своих преемников понимает функционирование олигархической системы управления и поработает над восстановлением того, что удалось демонтировать после Майдана под давлением западных кредиторов. При этом у чиновников новой власти очень сложная задача – они, условно говоря, должны имитировать европейский вектор развития и одновременно обеспечить свободу рук настоящим хозяевам страны.

Но большая часть этих опытных и способных управленцев, превративших украинскую экономику в выжженную пустыню в интересах семьи Виктора Януковича, люстрирована. Для того, чтобы послужить другим семьям – не менее алчным, но более осмотрительным – эти люди должны вернуться во власть.

Понятно, что для Конституционного суда такое решение – это вопрос политической воли. Причем не политической воли Зеленского – вряд ли артист поймет, что на самом деле происходит. Нет, сейчас мы можем наблюдать триумф коллективной политической воли самой системы, которая в очередной раз блестяще обыгрывает и наивный народ, и доверчивых кредиторов, и саму себя.

Потому что если этой системе удалось через Конституционный суд провести фактическую амнистию капиталов с помощью отмены статьи о незаконном обогащении, то отказаться от закона о люстрации в наступающей политической неразберихе вообще ничего не стоит. В ситуации, когда вскоре противоречащие друг другу решения будут приниматься одно за другим, большая часть людей просто не заметит, что произошло. А Запад успокоят обещанием принять новый, соответствующий Конституции люстрационный закон. Правовое государство, что поделать!

Самообман во всем этом состоит в том, что рано или поздно подобные маневры неизменно приведут к обрушению самого государственного каркаса, как это уже было в 2014 году. Но украинская элита обожает пилить сук, на котором сидит – и в этом своем умении она ничем существенно не отличается от украинского народа.