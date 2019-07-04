Рассмотрение отмены люстрации: решение сегодня не будет, - Сюмар

4 июля, 2019, 12:12

В четверг, 4 июля, происходит рассмотрение закона о люстрации и некоторых статей о декоммунизации

Об этом председатель комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в Facebook.

"Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталь. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения", - написала Сюмар .

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Отмечается, что решение в четверг не будет, поскольку часть судей отсутствует.