Знаменитый голкипер Буффон возвращается в "Ювентус"

2 июля, 2019, 13:31

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон договорился о годовом контракте с "Ювентусом"

Об этом сообщает корреспондент Goal по "Юве" Ромео Агрести.

Буффон заработает в туринском клубе 1,5 млн евро за этот сезон. Также в соглашении предусмотрены бонусы. Приход Буффона позволит покинуть клуб Перин, которому не по душе быть дублером Войцеха Щесны. В услугах итальянца заинтересованы "Бенфика" и "Порту".

Неизвестно, включен ли в соглашение пункт о том, что Буффон сыграет минимум восемь матчей в Серии А, чтобы побить рекорд Паоло Мальдини по количеству игр в турнире.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, а сезон 2018/19 провел в ПСЖ.