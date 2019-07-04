Притула ответил на упреки относительно его участия в выборах

4 июля, 2019, 18:32

Комик и волонтер Сергей Притула иронично ответил на возмущение определенных избирателей и дал понять, что для "кнопкодавства" большой опыт не нужен

Об этом кандидат в депутаты Сергей Притула сообщил в заметке на Facebook.

"Притула, чего ты лезешь в ту Раду? Каждый должен заниматься своим делом, ты не политик! Что ты там сможешь, ты что имеешь опыт?", - иронично описал Притула вероятные реакции потенциальных избирателей на свою личность.

Притула ответил на упреки мнимых граждан: "И действительно, я никогда в жизни не имел опыта "кнопкодавства", меня никогда не "штирило" во время сессии ВР, я не спал, когда надо было голосовать и, тем более, не проверял, на месте ли гениталии у премьер-министра! "

В то же время, Притула перечислил свои достижения в жизни, в частности, напомнил о том, что создал единое украиноязычное юмористическое шоу за 28 лет независимости и удерживал реабилитационный центр для ветеранов в Тернополе".

"То есть это все я могу, а на работу в парламенте мне, по мнению некоторых избирателей, посягать нельзя, потому что это место для касты избранных, или что?!!", - заключил Притула.

Притула добавил, что самостоятельно в политике не справится, но идет в Раду в составе самой "крутой команды из всех политсил".