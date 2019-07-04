Притула ответил на упреки относительно его участия в выборах
Об этом кандидат в депутаты Сергей Притула сообщил в заметке на Facebook.
"Притула, чего ты лезешь в ту Раду? Каждый должен заниматься своим делом, ты не политик! Что ты там сможешь, ты что имеешь опыт?", - иронично описал Притула вероятные реакции потенциальных избирателей на свою личность.
Притула ответил на упреки мнимых граждан: "И действительно, я никогда в жизни не имел опыта "кнопкодавства", меня никогда не "штирило" во время сессии ВР, я не спал, когда надо было голосовать и, тем более, не проверял, на месте ли гениталии у премьер-министра! "
В то же время, Притула перечислил свои достижения в жизни, в частности, напомнил о том, что создал единое украиноязычное юмористическое шоу за 28 лет независимости и удерживал реабилитационный центр для ветеранов в Тернополе".
"То есть это все я могу, а на работу в парламенте мне, по мнению некоторых избирателей, посягать нельзя, потому что это место для касты избранных, или что?!!", - заключил Притула.
Притула добавил, что самостоятельно в политике не справится, но идет в Раду в составе самой "крутой команды из всех политсил".
- Напомним, 8 июня стало известно, что юморист, телеведущий и волонтер Сергей Притула идет на выборы в Верховную Раду по списку партии Вакарчука
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