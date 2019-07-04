Прокуратура рассматривает три версии падения самолета ВСУ на Харьковщине
4 июля, 2019, 19:19
По факту падения учебного реактивного самолета 2 июля Военная прокуратура гарнизона начала расследование в Двуречанском районе Харьковской области
Об этом сообщает Укринформ.
"Расследование падения реактивного самолета Л-39 во время учебного полета проводится по статье УК Украины, связанной с нарушением правил полетов или подготовки к ним. Пока рассматриваются три версии падения самолета: техническая неисправность аппарата, отказ двигателя и ошибка пилота", - отметил первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.
На месте падения самолета работает специальная комиссия - проводятся экспертизы.
- Напомним, что 2 июля во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет L-39.
- Пилот катапультировался и самостоятельно вышел на связь. Он госпитализирован в стрессовом состоянии в военный госпиталь в Харькове. По состоянию на сегодня курсанта выписали.
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