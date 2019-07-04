Прокуратура рассматривает три версии падения самолета ВСУ на Харьковщине

4 июля, 2019, 19:19

По факту падения учебного реактивного самолета 2 июля Военная прокуратура гарнизона начала расследование в Двуречанском районе Харьковской области

Об этом сообщает Укринформ.

"Расследование падения реактивного самолета Л-39 во время учебного полета проводится по статье УК Украины, связанной с нарушением правил полетов или подготовки к ним. Пока рассматриваются три версии падения самолета: техническая неисправность аппарата, отказ двигателя и ошибка пилота", - отметил первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

На месте падения самолета работает специальная комиссия - проводятся экспертизы.