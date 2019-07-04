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Espreso.tvОбществоНа Майдане провели в последний путь волонтерку Шеремет

На Майдане провели в последний путь волонтерку Шеремет


фото: www.ukrinform.ua
4 июля на Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с волонтеркой Мариной Шеремет, трагически погибшей 1 июля в результате ДТП в Черниговской области

Об этом сообщает Укринформ.

Марина Шеремет вместе с мужем активно питримувала бойцов АТО и детей Донбасса через благотворительный фонд.

1 июля волонтер не справилась с управлением и врезалась в дерево на Черниговщине . Марина Шеремет погибла на месте происшествия, ее муж находится в реанимации.

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