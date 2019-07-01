На Черниговщине в ДТП погибла волонтер Марина Шеремет

1 июля, 2019, 15:36

Машина слетела в кювет и врезалась в дерево, Марина погибла на месте аварии, ее муж находится в реанимации

Об этом сообщил в Facebook активист Тимур Кобзарь.

В ДТП на Черниговщине, в районе села Носовка, 30 июня погибла известная волонтер Марина Шеремет. Машина слетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль полностью разбился. По словам врача, Марина ударилась головой о боковое стекло.

Ее муж Сергей также пострадал и сейчас находится в реанимации. У него черепно-мозговые травмы.

Причины аварии пока неизвестны.

Марина Шеремет была основательницей благотворительной организации "Благотворительный фонд Марины Шеремет". Фонд был основан инициативной группой с целью координации усилий волонтеров для помощи военнослужащим и раненым в зоне боевых действий. Она также помогала детям Луганщины и Донетчины, а также внутренне перемещенным лицам.