На Черниговщине в ДТП погибла волонтер Марина Шеремет
Об этом сообщил в Facebook активист Тимур Кобзарь.
В ДТП на Черниговщине, в районе села Носовка, 30 июня погибла известная волонтер Марина Шеремет. Машина слетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль полностью разбился. По словам врача, Марина ударилась головой о боковое стекло.
Ее муж Сергей также пострадал и сейчас находится в реанимации. У него черепно-мозговые травмы.
Причины аварии пока неизвестны.
Марина Шеремет была основательницей благотворительной организации "Благотворительный фонд Марины Шеремет". Фонд был основан инициативной группой с целью координации усилий волонтеров для помощи военнослужащим и раненым в зоне боевых действий. Она также помогала детям Луганщины и Донетчины, а также внутренне перемещенным лицам.
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