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Espreso.tvОбществоНа Луганщине ликвидировали пожар в заминированном лесу

На Луганщине ликвидировали пожар в заминированном лесу

Пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидировали

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"4 июля в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района ликвидировали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вблизи Станицы Луганской горит лес. По словам спасателей, тушение не проводилось в связи с тем, что эта территория является заминированной.

Также стало известно, что во время тушения лесного пожара на взрывном устройстве подорвался трактор, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

  • Пожар начался в среду, 3 июля, вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества.
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