На Луганщине ликвидировали пожар в заминированном лесу

4 июля, 2019, 20:37

Пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидировали

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"4 июля в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района ликвидировали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вблизи Станицы Луганской горит лес. По словам спасателей, тушение не проводилось в связи с тем, что эта территория является заминированной.

Также стало известно, что во время тушения лесного пожара на взрывном устройстве подорвался трактор, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.