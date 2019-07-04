Возле Станицы Луганской горит заминированный лес. Есть раненый, - ГСЧС

4 июля, 2019, 08:41

Пожар начался в среду, 3 июля, вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар охватил 20 га лесной подстилки. Однако, его тушили из-за того, что данная территория заминирована.

Во время опахивание (вспашки земли вокруг) места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Пиротехники ГСЧС занимаются разминирования местности.

Также сообщается, что в четверг, 4 июля, в 7 утра на место пожара отправили пожарных, спасателей и пиротехническую группу.