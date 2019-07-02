Футболист сборной Украины продолжит карьеру в Бельгии
2 июля, 2019, 11:11
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь переходит в бельгийский "Брюгге"
Об этом сообщает HLN.
24-летний украинец уже находится в Бельгии, где должен пройти медицинское обследование. Ожидается, что с футболистом подпишут контракт на этой неделе.
"Брюгге" в прошлом сезоне финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата Бельгии, благодаря чему сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Соболь принадлежит "Шахтеру" но в прошлом сезоне выступал за чешский "Яблонец". На его счету 1 гол в 27 матчах.
В активе защитника 9 матчей в составе сборной Украины.
- Напомним, 2 июля донецкий "Шахтер" не согласился отпустить Эдуарда Соболя в польскую "Легию".
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