Футболист сборной Украины продолжит карьеру в Бельгии

2 июля, 2019, 11:11

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь переходит в бельгийский "Брюгге"

Об этом сообщает HLN.

24-летний украинец уже находится в Бельгии, где должен пройти медицинское обследование. Ожидается, что с футболистом подпишут контракт на этой неделе.

"Брюгге" в прошлом сезоне финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата Бельгии, благодаря чему сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Соболь принадлежит "Шахтеру" но в прошлом сезоне выступал за чешский "Яблонец". На его счету 1 гол в 27 матчах.

В активе защитника 9 матчей в составе сборной Украины.