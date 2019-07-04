ЦИК отменила регистрацию восьми кандидатов на выборы в Раду
4 июля, 2019, 21:42
Отмена регистрации кандидатов в нардепы произошла в соответствии с их заявлениями об отказе от баллотирования
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
ЦИК отменила регистрацию восьми кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Так, в частности, отменена регистрация Гудзенко Виталия Михайловича и Гудзенко Виталия Александровича в округе №92 в Киевской области; Василия Горбаля в округе №93 в Киевской области; Александра Таможнего - в округе №96 в Киевской области; Валерия Андрикевича, Дмитрия Анциферова, Виталия Баранского, Игоря Баранского - в ОВО №133 в Одесской области.
Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий.
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