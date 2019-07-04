Буффон в 41 год вернулся в "Ювентус"
4 июля, 2019, 17:29
Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус" и подписал с туринцами контракт на один сезон
Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.
41-летний итальянец заключил с туринским клубом контракт до 30 июня 2020 года.
В прошлом сезоне Буффон выступал за французский ПСЖ, куда перешел летом 2018 года на правах свободного агента. До этого он в течение 17 лет выступал за "Ювентус".
В чемпионате Франции итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом выиграл золотые награды.
OFFICIAL | @gianluigibuffon is back in Bianconero!- JuventusFC (@juventusfcen) 4 июля 2019
Welcome home, Gigi!
➡️ https://t.co/He2dq1mZbn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/zIzTOMIvM6
- 4 июля Джанлуиджи Буффон произвел фурор среди фанатов "Ювентуса", когда приехал проходить медосмотр.
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