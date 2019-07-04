Буффон в 41 год вернулся в "Ювентус"

4 июля, 2019, 17:29

Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус" и подписал с туринцами контракт на один сезон

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

41-летний итальянец заключил с туринским клубом контракт до 30 июня 2020 года.

В прошлом сезоне Буффон выступал за французский ПСЖ, куда перешел летом 2018 года на правах свободного агента. До этого он в течение 17 лет выступал за "Ювентус".

В чемпионате Франции итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом выиграл золотые награды.