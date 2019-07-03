Голодание Балуха: политзаключенному могут ухудшить условия содержания несмотря на плохое состояние здоровья

3 июля, 2019, 13:59

Владимира Балуха, который продолжает голодовку, администрация колонии может перевести в помещение камерного типа

Об этом заявила его адвокат Ольга Динзе, передает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что такое решение формально обосновали тем, что украинец является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка.

Адвокат также сообщила, что Балух продолжает голодовку до посещения его консулом Украины. Состояние его очень нестабильно: мучают головные боли, головокружение, сильная слабость, обезвоживание.

Помещение камерного типа (ПКТ) - специальное помещение, отдел исправительного органа (тюрьма в колонии), камера с более жестоким режимом содержания, в котором содержатся осужденные к лишению свободы, переведенные в порядке взыскания за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях . Права людей, находящихся в ПКТ, значительно сужены. Им не разрешается брать с собой личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, табачных изделий и спичек, в течение шести месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.