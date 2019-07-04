19-летний форвард побил трансферный рекорд Роналду

4 июля, 2019, 16:53

Жоау Фелиш перешел из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 млн евро и отобрал у Кришитану Роналду звание самого дорогого футболиста Португалии

Об этом сообщает Goal .

Трансфер форварда "Бенфики" Жоау Фелиш в "Атлетико" за 126 млн евро стал самым дорогим для португальских игроков.

Переход 19-летнего нападающего лиссабонского клуба обошелся мадридцам дороже, чем прошлым летом туринский "Ювентус" заплатил "Реалу" за Криштиану Роналду - 117 млн евро. На третьем месте в списке крупнейших трансферов среди португальских футболистов находится переход Роналду в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года за 94 млн евро.

Кроме этого, трансфер Фелиш оказался на четвертом месте в списке самых дорогих переходов в истории футбола. Больше за футболистов платили только ПСЖ - за Неймара (222 млн евро) и Килиана Мбаппе (180 млн евро), а также "Барселона" за Филипе Коутиньо (145 млн евро).