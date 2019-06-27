Испанский клуб предложил 126 млн евро за "нового Роналду"
27 июня, 2019, 10:56
Испанский "Атлетико" сделал предложение о покупке нападающего "Бенфики" Жоау Фелиш
Об этом сообщает A Bola .
Испанский клуб официально предложил за футболиста 126 млн евро. Сумма отступных за 19-летнего Фелиш составляет 120 млн евро. Предложение сейчас рассматривается. Если трансфер состоится, то "Бенфика" получит 120 млн, а 6 млн покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.
В этом чемпионате Португалии Фелиш провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
Из-за сходства Жоау Фелиш называют "новым Роналду".
Este es el DOCUMENTO que ACREDITA que el ATLETI ha presentado una PROPUESTA de 126M € por la ADQUISICIÓN de los DERECHOS DEPORTIVOS de JOAO FÉLIX. ¡A las 0: 01h @elchiringuitotv ! pic.twitter.com/NxGyoe5i9n- El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 26 июня 2019 г.
- 15 апреля португальская "Бенфика" наложила запрет на трансфер 19-летнего форварда Жоау Фелиш, которого называют "новым Роналду".
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