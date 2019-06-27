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Espreso.tvСпортИспанский клуб предложил 126 млн евро за "нового Роналду"

Испанский клуб предложил 126 млн евро за "нового Роналду"


фото: Goal
Испанский "Атлетико" сделал предложение о покупке нападающего "Бенфики" Жоау Фелиш

Об этом сообщает A Bola .

Испанский клуб официально предложил за футболиста 126 млн евро. Сумма отступных за 19-летнего Фелиш составляет 120 млн евро. Предложение сейчас рассматривается. Если трансфер состоится, то "Бенфика" получит 120 млн, а 6 млн покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

В этом чемпионате Португалии Фелиш провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Из-за сходства Жоау Фелиш называют "новым Роналду".

  • 15 апреля португальская "Бенфика" наложила запрет на трансфер 19-летнего форварда Жоау Фелиш, которого называют "новым Роналду".

 

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