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Espreso.tvОбществоВ Одессе "заминировали" аэропорт и ряд админзданий

В Одессе "заминировали" аэропорт и ряд админзданий


фото: dumskaya
Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в международном аэропорту, торгово-офисном центре и ряде административных зданий

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в городе Одессе.

Анонимное сообщение о заминировании поступило сегодня в 8:40. На место происшествия направлены следственно-оперативные группы, специалистов взрывотехнического управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям.

 

 

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