В Одессе "заминировали" аэропорт и ряд админзданий

3 июля, 2019, 11:38

Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в международном аэропорту, торгово-офисном центре и ряде административных зданий

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в городе Одессе.

Анонимное сообщение о заминировании поступило сегодня в 8:40. На место происшествия направлены следственно-оперативные группы, специалистов взрывотехнического управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям.