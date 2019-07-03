В Киеве откроют первый "музей" подкупа избирателей
Об этом сообщили организаторы мероприятия "Движение ЧЕСНО" в заметке на Facebook.
"Цель "Музея" избирательного трэша - напомнить украинцам, что к позорному явлению "гречкосийства" не должно быть толерантно сознательное общество, ведь это приводит лишь к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков", - пишут в заметке.
Каждый желающий может посетить экспозицию предварительно зарегистрировавшись. Выставка будет открыта ежедневно до 10 августа. Вход на экспозицию 5 июля и 6 июля - бесплатный, в остальные дни - по стоимости стандартного билета Национального музея истории Украины.
"Музей" носит просветительский характер, не несет агитационной цели и призван продемонстрировать избирателям, почему "гречкосийство" - позорное явление украинской политики. Ни Движение ЧЕСНО, ни Национальный музей истории Украины не выступают за или против какого-либо политика или политической партии. В музее будет соблюден баланс экспонатов от различных политических сил", - отметили организаторы.
- Ранее сообщалось, что в течение предвыборной кампании в органы полиции поступило уже более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях в избирательной сфере
- Общественное движение ЧЕСНО - инициатива по общественному контролю прозрачности, подотчетности и открытости политиков и политических партий.
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