В Киеве откроют первый "музей" подкупа избирателей

3 июля, 2019, 16:40

5 июля в Национальном музее истории Киева состоится официальное открытие выставки, посвященной подкупу избирателей. В частности, в "Музее" избирательного трэша будут представлены наиболее яркие и бессмысленные примеры "соревнования кошельков" политиков во время выборов последних лет

Об этом сообщили организаторы мероприятия "Движение ЧЕСНО" в заметке на Facebook.

"Цель "Музея" избирательного трэша - напомнить украинцам, что к позорному явлению "гречкосийства" не должно быть толерантно сознательное общество, ведь это приводит лишь к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков", - пишут в заметке.

Каждый желающий может посетить экспозицию предварительно зарегистрировавшись. Выставка будет открыта ежедневно до 10 августа. Вход на экспозицию 5 июля и 6 июля - бесплатный, в остальные дни - по стоимости стандартного билета Национального музея истории Украины.

"Музей" носит просветительский характер, не несет агитационной цели и призван продемонстрировать избирателям, почему "гречкосийство" - позорное явление украинской политики. Ни Движение ЧЕСНО, ни Национальный музей истории Украины не выступают за или против какого-либо политика или политической партии. В музее будет соблюден баланс экспонатов от различных политических сил", - отметили организаторы.