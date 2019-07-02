Полиция открыла 60 уголовных производств из-за избирательных нарушений

2 июля, 2019, 15:16

В течение предвыборной кампании в органы полиции поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях в избирательной сфере

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств. Среди них 48 уголовных производств непосредственно связаны с нарушением избирательного законодавства. Еще 12 уголовных производств - преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

"Около 80% от общего количества зарегистрированных уголовных производств непосредственно касаются нарушения избирательных прав граждан. Также они связаны с препятствием свободному осуществлению гражданами избирательного права и подкупом избирателей", - сказал заместитель начальника главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич пояснил, что из более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях законодательства "преимущественно указана информация, связанная с незаконной агитацией, - 1093 факта, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствием осуществлению избирательного права - 48 фактов".

Фацевич добавил, что для того, чтобы предотвратить нарушение правопорядка в день выборов планируется привлечь более 72 тыс. полицейских.

Больше всего уголовных производств открыли в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также в Киеве (6).