В Харькове еще одного кандидата в депутаты облили зеленкой
3 июля, 2019, 17:38
Неизвестные облили зеленкой кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Онищенко
Об этом Онищенко сообщил на своей странице в Facebook.
"Привет Нац.Корпусу и Бакумова Саше ГАИшнику. Победа в 173 округе за нами", - кандидат намекает, что, что его облили активисты "Национального корпуса".
- Павел Онищенко баллотируется в одномандатном округе №173 (Основянский и часть Слободского района города Харькова) от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
- Ранее сообщалось, что 3 июля в центре Харькова неизвестные забросали кандидата в депутаты Дмитрия Святаша яйцами и облили зеленкой.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем