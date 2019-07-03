В Харькове еще одного кандидата в депутаты облили зеленкой

3 июля, 2019, 17:38

Неизвестные облили зеленкой кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Онищенко

Об этом Онищенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Привет Нац.Корпусу и Бакумова Саше ГАИшнику. Победа в 173 округе за нами", - кандидат намекает, что, что его облили активисты "Национального корпуса".