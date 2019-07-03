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Espreso.tvОбществоВ Харькове еще одного кандидата в депутаты облили зеленкой

В Харькове еще одного кандидата в депутаты облили зеленкой

Неизвестные облили зеленкой кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Онищенко

Об этом Онищенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Привет Нац.Корпусу и Бакумова Саше ГАИшнику. Победа в 173 округе за нами", - кандидат намекает, что, что его облили активисты "Национального корпуса".

  • Павел Онищенко баллотируется в одномандатном округе №173 (Основянский и часть Слободского района города Харькова) от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
  • Ранее сообщалось, что 3 июля в центре Харькова неизвестные забросали кандидата в депутаты Дмитрия Святаша яйцами и облили зеленкой.
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