В Харькове забросали яйцами кандидата в депутаты
Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на данные Нацполиции Харьковской области.
"Конфликт между гражданами зарегистрирован на площади Свободы возле Госпрома после эфира на одном из местных телеканалов. Неизвестные лица забросали кандидата в народные депутаты Украины яйцами и зеленкой. Также в результате происшествия был поврежден автомобиль "Рено", припаркованный неподалеку", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали руководители ГУ Нацполиции в Харьковской области, Шевченковского отдела милиции и следственно-оперативная группа.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта.
В полиции сообщили, что конфликт возник возле Госпрома после эфира телевизионной программы "Избирательный округ" на канале UA Харьков между группами поддержки действующего нардепа, кандидата в нардепы Дмитрия Святаша (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") и кандидата в депутаты (самовыдвиженца) Константина Немичева (Национальный корпус). Группы поддержки ждали их у выхода из телестудии.
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