В Харькове забросали яйцами кандидата в депутаты

3 июля, 2019, 17:07

3 июля в центре Харькова неизвестные забросали кандидата в депутаты Дмитрия Святаша яйцами и облили зеленкой

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на данные Нацполиции Харьковской области.

"Конфликт между гражданами зарегистрирован на площади Свободы возле Госпрома после эфира на одном из местных телеканалов. Неизвестные лица забросали кандидата в народные депутаты Украины яйцами и зеленкой. Также в результате происшествия был поврежден автомобиль "Рено", припаркованный неподалеку", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали руководители ГУ Нацполиции в Харьковской области, Шевченковского отдела милиции и следственно-оперативная группа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта.