Секретарь СНБО: Я редко вижу, когда Зеленский сидит
Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью "Украинской правде".
"Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии "Слуга народа", - ред.), ... но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", - рассказал Данилюк.
Предположение о зависимости руководителя Офиса президента Андрея Богдана от Игоря Коломойского Данилюк также опроверг: "Во-первых, он уже не адвокат Коломойского. Сейчас он проводит самостоятельную политику. Если бы он этого не делал, я думаю, что президент Зеленский просто бы эту ситуацию исправил" .
На вопрос журналиста "досидит ли Владимир Зеленский полный срок", Данилюк ответил: "Я редко вижу, когда он сидит".
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