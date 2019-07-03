Секретарь СНБО: Я редко вижу, когда Зеленский сидит

3 июля, 2019, 16:13

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк утверждает, что не видит влияния олигарха Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью "Украинской правде".

"Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии "Слуга народа", - ред.), ... но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу", - рассказал Данилюк.

Предположение о зависимости руководителя Офиса президента Андрея Богдана от Игоря Коломойского Данилюк также опроверг: "Во-первых, он уже не адвокат Коломойского. Сейчас он проводит самостоятельную политику. Если бы он этого не делал, я думаю, что президент Зеленский просто бы эту ситуацию исправил" .

На вопрос журналиста "досидит ли Владимир Зеленский полный срок", Данилюк ответил: "Я редко вижу, когда он сидит".