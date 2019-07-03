Наивысшее сооружение в Западном полушарии подсветили цветами украинского флага
3 июля, 2019, 10:07
Наивысшее сооружение Западного полушария, а именно башню CN в Торонто, подсветили сине-желтым цветом по случаю проведения в городе конференции по реформам в Украине и визита украинского президента Владимира Зеленского
Об этом передает Укринформ .
Отмечается, что всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом.
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