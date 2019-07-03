Наивысшее сооружение в Западном полушарии подсветили цветами украинского флага

3 июля, 2019, 10:07



фото: Укрінформ

Наивысшее сооружение Западного полушария, а именно башню CN в Торонто, подсветили сине-желтым цветом по случаю проведения в городе конференции по реформам в Украине и визита украинского президента Владимира Зеленского