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Espreso.tvОбществоНаивысшее сооружение в Западном полушарии подсветили цветами украинского флага

Наивысшее сооружение в Западном полушарии подсветили цветами украинского флага


фото: Укрінформ
Наивысшее сооружение Западного полушария, а именно башню CN в Торонто, подсветили сине-желтым цветом по случаю проведения в городе конференции по реформам в Украине и визита украинского президента Владимира Зеленского

Об этом передает Укринформ .

Отмечается, что всю ночь башня поочередно подсвечивалась желто-голубым и красно-белым цветами, чтобы почтить канадско-украинскую дружбу.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом.

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