"Реал" и ПСЖ готовят самый крупный трансфер в истории футбола
Об этом сообщает L'Equipe .
В "Реале" положительно восприняли слова 20-летнего нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе о возможной смене команды на церемонии вручения ему приза лучшему игроку сезона в чемпионате Франции. В мадридском клубе считают, что это первый шаг на пути к возможному переходу.
Трансфер в "Реал" - наиболее вероятный вариант для Мбаппе. Однако ПСЖ не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже 250 млн евро. Если этот переход будет осуществлен, француз станет самым дорогим футболистом мира. Сейчас рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.
В 28 матчах чемпионата Франции Мбаппе, которого парижане купили в "Монако" за 180 млн евро, забил 32 гола.
- Напомним, 22 марта президент "Реала" Флорентино Перес определился с главной трансферной целью мадридского клуба в новом сезоне - это Килиан Мбаппе и Неймар.
- 25 марта стало известно, что мадридский "Реал" собирается заплатить за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе 280 млн евро.
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