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"Реал" и ПСЖ готовят самый крупный трансфер в истории футбола


фото: Planet Football
"Реал" и ПСЖ договариваются о переходе в мадридский клуб французского форварда Килиана Мбаппе, который станет крупнейшим в истории мирового футбола

Об этом сообщает L'Equipe .

В "Реале" положительно восприняли слова 20-летнего нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе о возможной смене команды на церемонии вручения ему приза лучшему игроку сезона в чемпионате Франции. В мадридском клубе считают, что это первый шаг на пути к возможному переходу.

Трансфер в "Реал" - наиболее вероятный вариант для Мбаппе. Однако ПСЖ не хочет расставаться с игроком и не будет рассматривать предложения ниже 250 млн евро. Если этот переход будет осуществлен, француз станет самым дорогим футболистом мира. Сейчас рекорд принадлежит Неймару, который в 2017 году перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.

В 28 матчах чемпионата Франции Мбаппе, которого парижане купили в "Монако" за 180 млн евро, забил 32 гола.

 

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