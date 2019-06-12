Сын Коломойского станет игроком "Днепра"

12 июня, 2019, 17:07

Сын олигарха Игоря Коломойского - Грегори - станет игроком баскетбольного клуба "Днепр"

Об этом заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, сообщает kp.ua.

Переход игрока не произойдет до тех пор, пока команда, в которой Грегори Коломойский играет сейчас - "Маккаби" из Ришон ле-Циона - не закончат выступления в плей-офф чемпионата Израиля.

Грегори Коломойский имеет гражданство Швейцарии. В нынешнем сезоне он сыграл 4 минуты в двух матчах в составе команды университета Кливленда в США.

За "Маккаби" 20-летний баскетболист провел 14 минут в четырех встречах.