Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора

2 июля, 2019, 19:39

Об этом сообщает Укринформ.

Вместе с членами украинской делегации участие в церемонии также принял министр иммиграции Канады Ахмед Хусен. Президент Украины также посетил в Торонто передвижную мультимедийную выставку о Голодоморе, которая путешествует по Канаде в автобусе.

Во время посещения мемориала директор Украинской католической школы святого Димитрия передала Зеленскому изготовленный учениками плакат со словами поддержки украинским морякам, удерживаемым в русском плену.

"Дети подготовили такой подарок, ведь для моряков очень важна поддержка, важно знать, что о них помнят. Государство Украина и наш большой друг Канада делать все, чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой", - прокомментировал Зеленский.