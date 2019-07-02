Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора
Об этом сообщает Укринформ.
Вместе с членами украинской делегации участие в церемонии также принял министр иммиграции Канады Ахмед Хусен. Президент Украины также посетил в Торонто передвижную мультимедийную выставку о Голодоморе, которая путешествует по Канаде в автобусе.
Во время посещения мемориала директор Украинской католической школы святого Димитрия передала Зеленскому изготовленный учениками плакат со словами поддержки украинским морякам, удерживаемым в русском плену.
"Дети подготовили такой подарок, ведь для моряков очень важна поддержка, важно знать, что о них помнят. Государство Украина и наш большой друг Канада делать все, чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой", - прокомментировал Зеленский.
- Во время встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады Зеленский подчеркнул важность поддержки украинского языка.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем