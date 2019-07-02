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Espreso.tvОбществоЗеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора

Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Канаду возложил цветы к мемориалу жертвам Голодомора

Об этом сообщает Укринформ.

Вместе с членами украинской делегации участие в церемонии также принял министр иммиграции Канады Ахмед Хусен. Президент Украины также посетил в Торонто передвижную мультимедийную выставку о Голодоморе, которая путешествует по Канаде в автобусе.

Во время посещения мемориала директор Украинской католической школы святого Димитрия передала Зеленскому изготовленный учениками плакат со словами поддержки украинским морякам, удерживаемым в русском плену.

"Дети подготовили такой подарок, ведь для моряков очень важна поддержка, важно знать, что о них помнят. Государство Украина и наш большой друг Канада делать все, чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой", - прокомментировал Зеленский.

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