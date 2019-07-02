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Espreso.tvОбществоЗеленский на встрече с украинской диаспорой пообещал защищать украинский язык

Зеленский на встрече с украинской диаспорой пообещал защищать украинский язык


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки украинского языка

Об этом он заявил во время встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, передает сайт президента.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине - украинский. Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", - отметил он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан предложил "разрешить Донецку и Луганску разговаривать на русском".

По мнению Богдана, приемлемым является закон о региональных языках вроде отмененного скандального закона Кивалова-Колесниченко. Тогда же он назвал единственный государственный язык "навязыванием мнения какой-то части Украины".

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