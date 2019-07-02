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Espreso.tvСпортВ Испании назвали условие возвращение Лунина в "Реал"

В Испании назвали условие возвращение Лунина в "Реал"


фото: vgolos.com.ua
В Испании назвали перспективы украинского голкипера Андрея Лунина в "Реале"

Об этом сообщает Sport.es.

Издание считает, что ближайшее будущее украинца на "Сантьяго Бернабеу" зависит вовсе не от него. Главная причина - Кейлор Навас, которого буквально выпихивает из клуба президент клуба Флорентино Перес. По данным источника, Зинедин Зидан также хочет скорейшего ухода костариканца, чтобы не портить отношения с боссом.

Зидан готов был оставить Наваса первым номером, а Лунина сделать его дублером, но Перес категорически против такого варианта. Основным стражем ворот Флорентино видит исключительно Куртуа.

Также появились слухи об интересе к персоне Андрея Лунина со стороны "Бетиса". Но в Севилье тоже все завязано на уходе основного вратаря.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин официально снова стал футболистом мадридского "Реала". Срок его аренды в "Леганесе" закончился 30 июня, и украинец тренируется с мадридцами.

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