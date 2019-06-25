В Киеве "заминировали" все детсады, отделения "скорой", аптеки, гостиницы и 23 дома
25 июня, 2019, 18:00
Во вторник, 25 июня, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о массовом заминировании
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Неизвестный заявил о заминировании 23 жилых домов, всех столичных аптек, всех гостиниц, отделений скорой медицинской помощи и всех киевских детсадов.
Напомним, накануне неизвестные сообщили о заминировании всех родильных домов и школ в Киеве.
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