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Espreso.tvСпортФьюри превратил дуэль взглядов в комедию и пытался поцеловать соперника

Фьюри превратил дуэль взглядов в комедию и пытался поцеловать соперника


фото: boxingscene
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри превратил дуэль взглядов перед боем с немцем Томом Шварцем в шоу и пытался поцеловать соперника

Об этом сообщает Top Rank в twitter.

Фьюри и Шварц провели необычную дуэль взглядов, во время которой британец устроил настоящее шоу и валял дурака перед камерами. В частности, британец попытался поцеловать немецкого боксера.

Тайсон Фьюри проведет поединок против Тома Шварца 15 июня Лас-Вегасе (США). Британец является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе и не испытал еще ни одного поражения.

  • 12 июня бывший чемпион мира супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал знаменитого украинского боксера Владимира Кличко жалким неудачником.
  • Кроме этого, 11 июня британский тяжеловес Тайсон Фьюри назвал главной проблемой экс-чемпиона мира Джошуа психологическую неуравновешенность.
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