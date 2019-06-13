Фьюри превратил дуэль взглядов в комедию и пытался поцеловать соперника

13 июня, 2019, 13:06

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри превратил дуэль взглядов перед боем с немцем Томом Шварцем в шоу и пытался поцеловать соперника

Об этом сообщает Top Rank в twitter.

Фьюри и Шварц провели необычную дуэль взглядов, во время которой британец устроил настоящее шоу и валял дурака перед камерами. В частности, британец попытался поцеловать немецкого боксера.

Тайсон Фьюри проведет поединок против Тома Шварца 15 июня Лас-Вегасе (США). Британец является экс-чемпионом мира в супертяжелом весе и не испытал еще ни одного поражения.

The first faceoff of the week. #FurySchwarz is gonna be one for the books pic.twitter.com/YPktko4VpU - Top Rank Boxing (@trboxing) 12 июня 2019 г.

The best boxer "slash" models ... and not the other way around #FurySchwarz pic.twitter.com/grdhL7xjbj - Top Rank Boxing (@trboxing) 12 июня 2019 г.