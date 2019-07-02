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Espreso.tvОбществоС начала суток российские боевики 6 раз открывали огонь, есть раненый

С начала суток российские боевики 6 раз открывали огонь, есть раненый

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

  1. 2 раза вблизи населенного пункта Марьинка из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  2. рядом с Лебединским из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

  1. вблизи Новолуганского из минометов калибра 82 мм;
  2. дважды окраины Новолуганского из минометов калибра 82 мм.

В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

Напомним, что во вторник, 2 июля боевики обстреляли авто с волонтерами. Пострадавшие находятся в больнице с огнестрельными ранениями.

 

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