С начала суток российские боевики 6 раз открывали огонь, есть раненый

2 июля, 2019, 19:21

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

2 раза вблизи населенного пункта Марьинка из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганского из минометов калибра 82 мм; дважды окраины Новолуганского из минометов калибра 82 мм.

В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

Напомним, что во вторник, 2 июля боевики обстреляли авто с волонтерами. Пострадавшие находятся в больнице с огнестрельными ранениями.