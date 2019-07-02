С начала суток российские боевики 6 раз открывали огонь, есть раненый
2 июля, 2019, 19:21
Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- 2 раза вблизи населенного пункта Марьинка из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Лебединским из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Новолуганского из минометов калибра 82 мм;
- дважды окраины Новолуганского из минометов калибра 82 мм.
В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий получил боевое травмирование.
Напомним, что во вторник, 2 июля боевики обстреляли авто с волонтерами. Пострадавшие находятся в больнице с огнестрельными ранениями.
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