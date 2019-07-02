На Донбассе оккупанты вновь обстреляли авто с медиками, есть раненые

2 июля, 2019, 12:09

Боевики обстреляли авто волонтеров по дороге Марьинка - Красногоровка, пострадавшие получили пулевые ранения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

В Марьинский отдела полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

По словам волонтеров, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.

Сейчас раненые волонтеры находятся в военном госпитале города Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).