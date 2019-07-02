На Донбассе оккупанты вновь обстреляли авто с медиками, есть раненые
2 июля, 2019, 12:09
Боевики обстреляли авто волонтеров по дороге Марьинка - Красногоровка, пострадавшие получили пулевые ранения
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.
В Марьинский отдела полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.
По словам волонтеров, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.
Сейчас раненые волонтеры находятся в военном госпитале города Покровск. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).
- Напомним, ранее сообщалось, что 1 июля в результате обстрела оккупантами автомобиля медицинской службы ВСУ погибли старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.
- Прокуратура Донецкой области открыла производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, которое сопряжено с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины за обстрела российскими боевиками санитарного автомобиля, в результате которого погибли двое украинских военных, еще один - получил ранение
Читайте также
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
Читайте также
-
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты