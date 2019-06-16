Роналду получил нового тренера в "Ювентусе"
16 июня, 2019, 16:52
Новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Ювентус" стал Маурицио Сарре, ранее возглавлявший английский "Челси"
Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.
60-летний Сарре перешел в туринскую команду из лондонского "Челси" и заключил контракт на три года. "Ювентус" заплатит за тренера англичанам компенсацию в 5 млн фунтов.
В "Челси" итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.
Сарре имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял "Эмполи" и "Наполи".
Лидером "Ювентуса" является португальский форвард Кришитану Роналду.
UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus https://t.co/UlTdg53to3 #WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu- JuventusFC (@juventusfc) 16 июня 2019 г.
- Напомним, 17 мая туринский "Ювентус" прекратил сотрудничество с главным тренером Массимилиано Аллегри.
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