Роналду получил нового тренера в "Ювентусе"

16 июня, 2019, 16:52

Новым главным тренером итальянского футбольного клуба "Ювентус" стал Маурицио Сарре, ранее возглавлявший английский "Челси"

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

60-летний Сарре перешел в туринскую команду из лондонского "Челси" и заключил контракт на три года. "Ювентус" заплатит за тренера англичанам компенсацию в 5 млн фунтов.

В "Челси" итальянец проработал один сезон. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, заняла третье место в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка английской лиги.

Сарре имеет опыт работы в серии А. Ранее он возглавлял "Эмполи" и "Наполи".

Лидером "Ювентуса" является португальский форвард Кришитану Роналду.