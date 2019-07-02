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Espreso.tvСпорт"Шахтер" не отпустил игрока сборной Украины в польский клуб

"Шахтер" не отпустил игрока сборной Украины в польский клуб


фото: ffu.ua
Донецкий "Шахтер" не согласился отпустить защитника сборной Украины Эдуарда Соболя к польскую "Легию"

Об этом сообщает Super Express.

По данным издания, защитник "Шахтера" Эдуард Соболь мог перейти в "Легию". Польский клуб ищет футболиста на позицию левого защитника и обратил внимание на Соболя.

"Легия" вела переговоры с "Шахтером" по трансферу, но договоренностей достичь не удалось. Возможно, клуб из Варшавы еще вернется к переговорам о переходе, но сейчас такой перспективы нет.

В прошлом сезоне 24-летний украинец играл за чешский "Яблонец", провел 27 матчей и забил 1 мяч.

  • 1 июля стало известно, что бразильский "Интернасьонал" определился с датой, когда приобретет капитана "Шахтера" Тайсона.
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