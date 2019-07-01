Названа дата, когда бразильский клуб приобретет капитана "Шахтера"

1 июля, 2019, 15:29

Бразильский "Интернасьонал" определился с датой, когда приобретет капитана "Шахтера" Тайсона

Об этом сообщает Boainformacao .

Бразильский клуб планирует объявить о возвращении игрока после окончания Кубка Америки. По информации издания, "Интернасьонал" собирается использовать только свои средства на осуществление этого трансфера, без привлечения сторонних инвесторов.

Ранее сообщалось, что президент "Шахтера" наложил вето на этот трансфер. Агент Тайсона заявил, что игрок останется в составе "горняков".

Тайсон начинал профессиональную карьеру в "Интернасьональ" и играл за клуб с 2008 по 2010 год, после чего перешел в "Металлист", а оттуда в "Шахтер".