Непогода в Украине: более 600 населенных пунктов остались без электроэнергии
2 июля, 2019, 10:09
В результате усиления ветра в ночь на 2 июля в Украине были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за непогоды в Черниговской области были обесточены 291 н.п., в Житомирской - 101 н.п., Киевской - 85 н.п., Сумской - 73 н.п. и Ривненской - 51 н.п.
Кроме того, 1 июня в Ривненской области в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов в результате шквалистого ветра частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.
Напомним, ранее в Киевской области в результате урагана два человека пострадали, один погиб .
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем