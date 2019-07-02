Непогода в Украине: более 600 населенных пунктов остались без электроэнергии

2 июля, 2019, 10:09

В результате усиления ветра в ночь на 2 июля в Украине были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за непогоды в Черниговской области были обесточены 291 н.п., в Житомирской - 101 н.п., Киевской - 85 н.п., Сумской - 73 н.п. и Ривненской - 51 н.п.

Кроме того, 1 июня в Ривненской области в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов в результате шквалистого ветра частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

Напомним, ранее в Киевской области в результате урагана два человека пострадали, один погиб .