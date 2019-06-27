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Espreso.tvОбществоУраган в Киевской области: два человека пострадали, один погиб

Ураган в Киевской области: два человека пострадали, один погиб

В результате грозы и шквалов в Киеве и области были повалены деревья и конструкции зданий

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

27 июня в результате осложнения погодных условий в виде грозы, ливня и шквалов со скоростью 25-28 м/c, были повалены деревья и конструкции зданий в некоторых областях Украины.

Для оказания помощи пострадавшему от непогоды населению привлекались спасатели ГСЧС.

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В частности, в Киеве спасатели 42 раза выезжали для уборки деревьев с автомобилей, домов и проезжих частей.

"Предварительно из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в г. Буча погиб один человек", - отмечают в ГСЧС.

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На Ивано-Франковщине, по состоянию на 15:00, были повалены около 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий. Жертв и пострадавших на территории области нет. К ликвидации привлечены 34 спасателя и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате урагана в Киеве ломало деревья, затопило улицы и раздробило киоски

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