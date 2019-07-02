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Espreso.tvСпортГолкипер "Динамо" подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Голкипер "Динамо" подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии


фото: alfateh.com
Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль стал игроком саудовского "Аль-Фатеха"

Об этом сообщает "Аль-Фатех" на своей странице в instagram.

Украинец заключил соглашение на 3 года. Прошлый сезон Коваль провел в "Аль-Фатехе" на правах аренды из "Динамо", сыграл 29 матчей, 11 - на ноль, пропустил 41 гол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от (@fatehclub)

  • 1 июля стало известно, что сын экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу Разван продолжит карьеру в Саудовской Аравии .
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