Голкипер "Динамо" подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
2 июля, 2019, 08:25
Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль стал игроком саудовского "Аль-Фатеха"
Об этом сообщает "Аль-Фатех" на своей странице в instagram.
Украинец заключил соглашение на 3 года. Прошлый сезон Коваль провел в "Аль-Фатехе" на правах аренды из "Динамо", сыграл 29 матчей, 11 - на ноль, пропустил 41 гол.
- 1 июля стало известно, что сын экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу Разван продолжит карьеру в Саудовской Аравии .
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