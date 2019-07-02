Голкипер "Динамо" подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

2 июля, 2019, 08:25

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль стал игроком саудовского "Аль-Фатеха"

Об этом сообщает "Аль-Фатех" на своей странице в instagram.

Украинец заключил соглашение на 3 года. Прошлый сезон Коваль провел в "Аль-Фатехе" на правах аренды из "Динамо", сыграл 29 матчей, 11 - на ноль, пропустил 41 гол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@fatehclub) 1 Июл 2019 в 8:39 PDT