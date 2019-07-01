Сын Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии
1 июля, 2019, 14:58
Сын экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу Разван продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Об этом информирует официальный сайт саудовского клуба .
Румынский специалист возглавил саудовский "Аль-Хиляль".
Последним клубом Разван Луческу был ПАОК, с которым он выиграл чемпионат и Кубок Греции.
- 20 мая стало известно, что бывший тренер "Шахтера" и сборной Турции Мирча Луческу со следующего сезона будет работать в турецком "Бешикташе", в котором заработает немалые деньги .
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