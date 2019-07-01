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Espreso.tvСпортСын Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии

Сын Луческу возглавил клуб из Саудовской Аравии


фото: alhilal.com
Сын экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу Разван продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Об этом информирует официальный сайт саудовского клуба .

Румынский специалист возглавил саудовский "Аль-Хиляль".

Последним клубом Разван Луческу был ПАОК, с которым он выиграл чемпионат и Кубок Греции.

  • 20 мая стало известно, что бывший тренер "Шахтера" и сборной Турции Мирча Луческу со следующего сезона будет работать в турецком "Бешикташе", в котором заработает немалые деньги .

 

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