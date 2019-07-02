Директор ГБР Труба выполняет указания Портнова, - Черновол
Об этом сообщила народный депутат Татьяна Чорновил в эфире Еспресо.TV.
Черновол сказала, что неожиданно оказалось, что "одно из самых влиятельных лиц государства", руководитель ГБР, избранный на независимом конкурсе, начал выполнять мелкие поручения Портнова.
"А сейчас мы столкнулись с тем, что руководитель этого органа ГБР Роман Труба избранный на независимом конкурсе [...] То есть мы создали этот независимый орган и что теперь? Этот независимый орган, эта звезда Труба вдруг выполняет мелкие указания Портнова. Портнова - юриста режима Януковича. То есть круг замкнулся ", - добавила Черновол.
Кроме того, Черновол отметила, что в частном разговоре потребует обещания, что Труба в дальнейшем не станет инструментом возврата средств преступникам. В частности, речь идет о полутора миллиардах долларов, которые конфисковали у Януковича и вернули в государственный бюджет.
"Я хочу, чтобы он дал мне четкий ответ, что он никогда не станет орудием и не будет возвращать ПриватБанк Коломойскому. Мы знаем, сколько средств было украдено из ПриватБанка. Я хочу у него получить тоже четкий ответ, что он никогда не станет орудиями в руках преступников и не будет возвращать государственные скважины Онищенко, не будет возмещать государственные скважины Фирташу, которые с трудом, путем расследования уголовных дел нам удалось вернуть государству. Хочу услышать, что он не будет преследовать майдановцев. Потому, что мы тоже видим, что происходит в государстве ", - добавила она.
- Ранее адвокат Игорь Головань сообщал, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины и закона о Государственном бюро расследований, и в ближайшее время будет зарегистрировано соответствующее уголовное производство.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем