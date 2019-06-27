У Порошенко заявили, что директор ГБР Труба нарушил нормы УПК и инициируют производство против него
Об этом говорится в заявлении адвоката Игоря Голованя, сообщает РБК-Украина.
Головань утверждает, что директор ГБР, в частности, превысил свои полномочия, вмешиваясь в работу следственных подразделений Бюро, не обеспечил тайну следствия и допустил разглашение служебной информации.
Он сообщил, что эти уголовные правонарушения, в отношении которых готовится заявление, имеют отношение в том числе и к деятельности господина Портнова.
В своих публичных интервью, а также во время брифинга по поводу обысков в Минобороны и волонтеров, которые занимались обеспечением армии, директор ГБР Роман Труба разгласил информацию, которая может быть известна только следователю по делу.
"Согласно требованиям УПК, следователь ГБР, осуществляя свои полномочия, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. А что мы видим? А мы видим, что директор ГБР, если исходить из его активности в интернете и в СМИ, только и делает, что вмешивается и влияет на деятельность следователей, работающих в ГБР", - отметил адвокат.
Головань также рассказал о том, что на днях Портнов в своем телеграмм-канале щеголял письмом ГБР в адрес адвокатского объединения "Головань и партнеры", который почему-то оказался у господина Портнова раньше, чем его получило именно адвокатское объединение.
"Что это может означать? Это может означать только одно - что кто-то в ГБР в режиме онлайн сливает господину Портнову информацию о деятельности ГБР", - подчеркнул Игорь Головань.
Он отметил, что именно директор ГБР принимает меры по предотвращению несанкционированного доступа к информации с ограниченным доступом, а также обеспечивает соблюдение законодательства о доступе к публичной информации. "То есть вопрос о том, кто имеет доступ к тем письмам, которые получает или направляет ГБР, - как раз и есть прямая ответственность директора ГБР", - подытожил Игорь Головань.
Он также напомнил о том, что в сеть попали незаконные указания директора ГБР Романа Трубы к следователям о порядке ведения тех или иных расследований по делам. Это также подтверждает незаконное вмешательство руководителя Бюро по работе следствия и его неспособность обеспечить хранение информации с ограниченным доступом.
Адвокат Головань сообщил, что сразу же после регистрации уголовного производства он опубликует соответствующее извлечение. И отметил, что информация об отказе ГБР в регистрации заявления о совершении преступления господином Портновым не соответствует действительности, поскольку согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины отказ в регистрации заявления или сообщения о преступлении запрещен.
"Мы получили прекрасное подтверждение от господина Портнова о его внепроцессуальных отношениях с ГБР. Мы будем работать над тем, чтобы господин Труба был привлечен к ответственности", - отметил адвокат Игорь Головань.
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