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Espreso.tvОперація об'єднаних силВ ОБСЕ заявили о завершении разведения сил у Станицы Луганской

В ОБСЕ заявили о завершении разведения сил у Станицы Луганской


фото: pravda.com.ua
В ОБСЕ заявили о завершении разведения сил Вооруженных сил Украины и российских оккупационных войск в районе Станицы Луганской

Об этом говорится в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ .

СММ 26 июня зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований оставляли их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

"В дальнейшем в течение нескольких дней, по наблюдениям миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования оставили другие позиции на участке разведения. Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирования, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения ", - говорится в отчете.

29 июня миссия ОБСЕ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованной участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

"Сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная ситуация", - заявили в миссии ОБСЕ, добавив, что и в дальнейшем будет активно наблюдать за ситуацией.

  • Полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.
  • Трехсторонняя контактная группа еще в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Эти попытки в течение почти трех лет были безрезультатными из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
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