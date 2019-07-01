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Espreso.tvОбществоЗапуск нового энергорынка: в Украине больше не действует формула "Роттердам +"

Запуск нового энергорынка: в Украине больше не действует формула "Роттердам +"


фото: thebabel
С понедельника, 1 июля, в Украине прекратилась действие формулы "Роттердам +" в связи с переходом на новый рынок электроэнергии

Об этом говорится в проекте постановления НКРЕКП, передает Экономическая правда .

Отмечается, что в августе 2018 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +".

Данное решение НКРЕКП объясняет тем, что необходимо упорядочить нормативную базу деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Справка:

Начиная с 2016-го года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам +".

Она была введена из-за потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

После оккупации Донбасса большинство шахт и антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории.

Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, приняли решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".

 

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