Запуск нового энергорынка: в Украине больше не действует формула "Роттердам +"
Об этом говорится в проекте постановления НКРЕКП, передает Экономическая правда .
Отмечается, что в августе 2018 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +".
Данное решение НКРЕКП объясняет тем, что необходимо упорядочить нормативную базу деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.
Справка:
Начиная с 2016-го года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам +".
Она была введена из-за потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.
После оккупации Донбасса большинство шахт и антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории.
Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, приняли решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах.
В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
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