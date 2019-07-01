В Индии автобус упал в ущелье, не менее 35 погибших

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"По меньшей мере 35 пассажиров погибли и 17 человек получили ранения в понедельник утром, когда микроавтобус упал в глубокое ущелье вдоль дороги Кешван-Такраи в районе Кистваре штата Джамму и Кашмир", - говорится в сообщении.

С 17 раненых пятеро находятся в критическом состоянии. Пострадавших отправили в ближайшую больницу.

Как отмечает издание, автобус направлялся в Киштвар. Водитель потерял контроль над транспортным средством на повороте.

Напомним, 21 июня в индийском штате Химачал-Прадеш автобус сошел с дороги, а затем упал в глубокое ущелье, в результате чего погибли 44 человека.