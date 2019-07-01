В Индии автобус упал в ущелье, не менее 35 погибших
1 июля, 2019, 12:46
В северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус упал в ущелье, 35 человека погибли, 17 ранены
Об этом сообщает India Express .
"По меньшей мере 35 пассажиров погибли и 17 человек получили ранения в понедельник утром, когда микроавтобус упал в глубокое ущелье вдоль дороги Кешван-Такраи в районе Кистваре штата Джамму и Кашмир", - говорится в сообщении.
С 17 раненых пятеро находятся в критическом состоянии. Пострадавших отправили в ближайшую больницу.
Как отмечает издание, автобус направлялся в Киштвар. Водитель потерял контроль над транспортным средством на повороте.
Напомним, 21 июня в индийском штате Химачал-Прадеш автобус сошел с дороги, а затем упал в глубокое ущелье, в результате чего погибли 44 человека.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем