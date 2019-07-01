//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Индии автобус упал в ущелье, не менее 35 погибших

В Индии автобус упал в ущелье, не менее 35 погибших

В северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус упал в ущелье, 35 человека погибли, 17 ранены
Об этом сообщает India Express .

"По меньшей мере 35 пассажиров погибли и 17 человек получили ранения в понедельник утром, когда микроавтобус упал в глубокое ущелье вдоль дороги Кешван-Такраи в районе Кистваре штата Джамму и Кашмир", - говорится в сообщении.

С 17 раненых пятеро находятся в критическом состоянии. Пострадавших отправили в ближайшую больницу.

Как отмечает издание, автобус направлялся в Киштвар. Водитель потерял контроль над транспортным средством на повороте.

Напомним, 21 июня в индийском штате Химачал-Прадеш автобус сошел с дороги, а затем упал в глубокое ущелье, в результате чего погибли 44 человека.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать