В Индии автобус сорвался в ущелье: более 40 погибших

21 июня, 2019, 09:35

В штате Химачал-Прадеш автобус сошел с дороги, а затем упал в глубокое ущелье

Об этом пишет BBC.

По меньшей мере погибли 44 человека, еще более десятка раненых.

В транспорте было минимум 60 человек, некоторые пассажиры сидели на крыше автобуса.

Официальные лица сначала заявили, что по меньшей мере 25 человек погибли. Затем они обновили информацию: еще 19 человек скончались от полученных травм.

Начальник полиции штата сообщил, что среди погибших были женщины и дети, возвращавшиеся с работы и из школы.

Волонтеры помогают выжившим выбраться. Фото: AFP