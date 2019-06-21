В Индии автобус сорвался в ущелье: более 40 погибших
21 июня, 2019, 09:35
В штате Химачал-Прадеш автобус сошел с дороги, а затем упал в глубокое ущелье
Об этом пишет BBC.
По меньшей мере погибли 44 человека, еще более десятка раненых.
В транспорте было минимум 60 человек, некоторые пассажиры сидели на крыше автобуса.
Официальные лица сначала заявили, что по меньшей мере 25 человек погибли. Затем они обновили информацию: еще 19 человек скончались от полученных травм.
Начальник полиции штата сообщил, что среди погибших были женщины и дети, возвращавшиеся с работы и из школы.
Волонтеры помогают выжившим выбраться. Фото: AFP
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-