В Германии разбился военный вертолет, есть погибшие

По информации местного пожарного отделения, авария произошла в нижнесаксонском населенном пункте Эрцен в районе Хамельн - Пирмонт в 13.51 по местному времени.

Издание Bild пишет, что вертолет принадлежит военному центру подготовки пилотов в Бюкебургу. Со ссылкой на полицию газета сообщает, что в аварии погибла женщина-пилот, еще один мужчина получил тяжелые травмы. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.