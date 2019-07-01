В Германии разбился военный вертолет, есть погибшие
1 июля, 2019, 18:36
На севере Германии в понедельник, 1 июля, потерпел крушение вертолет бундесвера, в результате чего погибла женщина-пилот
Об этом сообщает DW со ссылкой на СМИ.
По информации местного пожарного отделения, авария произошла в нижнесаксонском населенном пункте Эрцен в районе Хамельн - Пирмонт в 13.51 по местному времени.
Издание Bild пишет, что вертолет принадлежит военному центру подготовки пилотов в Бюкебургу. Со ссылкой на полицию газета сообщает, что в аварии погибла женщина-пилот, еще один мужчина получил тяжелые травмы. Официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.
Читайте также
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!