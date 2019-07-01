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Espreso.tvМирВ Германии разбился военный вертолет, есть погибшие

В Германии разбился военный вертолет, есть погибшие

На севере Германии в понедельник, 1 июля, потерпел крушение вертолет бундесвера, в результате чего погибла женщина-пилот
Об этом сообщает DW со ссылкой на СМИ.

По информации местного пожарного отделения, авария произошла в нижнесаксонском населенном пункте Эрцен в районе Хамельн - Пирмонт в 13.51 по местному времени.

Издание Bild пишет, что вертолет принадлежит военному центру подготовки пилотов в Бюкебургу. Со ссылкой на полицию газета сообщает, что в аварии погибла женщина-пилот, еще один мужчина получил тяжелые травмы. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.

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